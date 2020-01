OL – Mercato : les Gones ont repoussé un grand nom de Premier League

true

Un latéral gauche, un défenseur central, un milieu de terrain défensif et un attaquant. Voilà les pistes prioritaires de l’OL pour ce Mercato hivernal. Le travail s’annonce donc important pour le trio Aulas – Juninho – Maurice, notamment en triant les opportunités qui s’offrent à eux.

Le Mercato est en effet l’opportunité pour des joueurs de tenter de se renforcer en se proposant à différentes clubs. C’est visiblement le cas pour un grand nom de Premier League des dernières années : Antonio Valencia.

FootMercato évoque le cas de Valencia dont le retour en Equateur l’été dernier, au LDU Quito plus précisément, n’est pas franchement couronné de succès. De ce fait, l’ancien latéral et capitaine de Manchester United chercherait à rebondir et aurait été proposé en Ligue 1, à Dijon et à l’OL. Seulement, le club gone aurait repoussé la possibilité, principalement en raison du quota de joueurs extra-communautaires à respecter.