OL – Mercato : les Gones ont tenté de faire revenir un ancien taulier de L1

Un arrière-gauche, un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. La liste des souhaits de l’OL pour ce Mercato hivernal est plutôt étendue et cela oblige le club gone à s’agiter de tous les côtés pour conclure ces dossiers.

Comme l’a révélé le journaliste d’Eurosport Manu Lonjon, l’OL aurait notamment creusé la piste d’un joueur bien connu de la Ligue. Jean-Michael Seri, l’ancien milieu de terrain de l’OGC Nice de 2015 à 2018, figurait parmi les pistes lyonnaises.

Seulement, il semble que cette piste soit déjà vouée à l’échec. Le journaliste assure que Galatasaray, qui a obtenu le joueur en prêt l’été dernier, refuse catégoriquement de casser le prêt de Seri en cours de saison. Bien que propriétaire du joueur, Fulham n’a donc pas son mot à dire cet hiver. Quand bien même l’offre lyonnaise l’intéresserait.