OL – Mercato : les Gones ont une monnaie d’échange pour Steven N’Zonzi

Depuis plus d’un an maintenant, le poste de latéral droit est saturé à l’Olympique Lyonnais. Actuellement blessé, Léo Dubois s’est imposé comme le titulaire au poste, que ce soit avec Sylvinho en début de saison ou suite à l’arrivée de Rudi Garcia. Numéro 3 en début de saison, Rafael a retrouvé une bonne cote aux yeux de son entraîneur sur la fin d’année. Et Kenny Tete dans tout ça ?

Jamais en position de numéro 1, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam se retrouve à jouer les départs dans le couloir ou dans l’axe de la défense s’il y a des blessés. Face à cette situation, le Néerlandais cherche une porte de sortie. D’après le « Corriere dello Sport », Tete aurait été proposé en Italie … et plus particulièrement à l’AS Roma.

En recherche dans ce secteur, le club de la Louve n’aurait pas écarté l’option. Mais hors de question pour l’AS Roma de sortir le carnet de chèques cet hiver. Si offre il y a, cela devrait être sous la forme d’un prêt ou d’un échange. Un atout dans la manche des Gones pour discuter sur le dossier Steven N’Zonzi ?