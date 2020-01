OL – Mercato : les Gones zappent un attaquant, l’assaut pour Kadewere bientôt lancé ?

true

Si le bon début d’année 2020 de l’Olympique Lyonnais rend la nécessité de recruter cet hiver moins pressante, Rudi Garcia et Jean-Michel Aulas souhaitent toujours autant renforcer l’effectif lors de ce Mercato et le dossier de l’attaquant reste prioritaire.

Depuis plusieurs semaines maintenant, les Gones râtissent le marché en quête de la perle rare. D’après le journaliste d’Eurosport Manu Lonjon, l’OL se serait notamment vu proposer les services de l’attaquant brésilien Pedro (Fiorentina, 23 ans) en prêt avec option d’achat. Une possibilité repoussé par le board lyonnais qui va laisser filer l’attaquant du côté de Flamengo.

L’OL affine son suivi pour Tino Kadewere (Le Havre)

En revanche, une piste est bel et bien toujours active dans la Capitale des Gaules : celle menant au meilleur buteur de Ligue 2 Tino Kadewere (Le Havre, 24 ans). Toujours selon Manu Lonjon, Florian Maurice s’est déplacé en personne à Niort pour voir à l’oeuvre l’attaquant zimbabwéen, meilleur réalisateur de Ligue 2 cette saison (18 réalisations en 20 matches) et auteur de l’unique but de la partie.

Il est possible que l’OL se décide à accélérer pour souffler cette option à l’OM, désargenté sur ce Mercato d’hiver, ainsi qu’aux clubs britanniques ou à l’Eintracht Francfort, également sur les rangs pour Kadewere.