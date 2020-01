OL – Mercato : les tous premiers mots du Lyonnais Karl Toko Ekambi

Il a signé hier son contrat à l’OL. Et se trouve, depuis quelques minutes, face aux médias pour la traditionnelle présentation. Karl Toko Ekambi est notamment revenu sur sa joie de revenir en France et notamment à l’Olympique Lyonnais. Morceaux choisis.

« Je suis très heureux d’être ici aujourd’hui. J’ai hâte de commencer sous mes nouvelles couleurs. J’avais déjà eu des contacts avec Lyon. C’est un des deux plus grands clubs français. Je n’ai pas hésité une seule seconde. Le championnat de France est très compétitif. C’est un plaisir de revenir ce club. On est encore dans les 4 compétitions. C’est important. Je suis venu pour travailler. Il faut toujours être performant très rapidement. J’évoluerais où le coach voudra que je joue. Je veux être à 100%. J’ai été impressionné par les installations ici. J’ai parlé avec certains joueurs que je connais personnellement. Je vais les rencontrer après le match en espérant fêter la victoire. »

.@Juninhope08 : « On garde l’espoir de battre la Juventus. On avait très envie d’avoir le joueur notamment avec cette proposition de 4 ans et demi sur son contrat. Il va nous apporter très rapidement. »

— Olympique Lyonnais (@OL) 21 janvier 2020