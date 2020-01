OL – Mercato : Lyon aurait accéléré pour un milieu de terrain bien connu

true

On le savait, ça se confirme. L’OL, privé de deux de ses éléments pour le reste de la saison (Depay, Reine-Adélaïde), se doit d’être actif lors de ce mercato d’hiver. Le rumeurs se multiplient, sans que l’on sache si Rudi Garcia, l’entraîneur, Juninho, le directeur sportif, et Jean-Michel Aulas, le président, privilégient un attaquant, un milieu de terrain ou les deux.

Seule certitude, et c’est une information de footmercato, les Gones auraient jeté leur dévolu sur un milieu de terrain bien connu en Ligue 1 (ex OGC Nice) : Jean-Michaël Seri. Actuellement à Galatasaray, et prêté par les Anglais de Fulham, Seri et son agent auraient récemment reçu des offres concrètes de l’OL. Deux, précisément, pour des montants (11 puis 12 millions d’euros) qui paraissent étonnants car très en deçà du prix qu’a payé Fulham en 2018 : 25 millions d’euros.

Casser le prêt à Galatasaray

Reste toutefois un autre paramètre dont il faut tenir compte : l’OL et Fulham, en cas d’accord, devront faire en sorte de casser le prêt du joueur à Galatasaray. Pas simple…