OL – Mercato : Lyon et la Juventus se disputent un prodige uruguayen

Un jeune joueur uruguayen, Facundo Pallestri, serait courtisé par l’OL, la Juventus Turin et Manchester City lors de ce mercato d’été.

Son nom ne vous dit sans doute pas (encore) grand chose. Quant à son club, le Penarol de Montevideo, peu probable que vous suiviez avec attention les résultats chaque week-end. Lui, c’est Facundo Pallestri, ailier polyvalent uruguayen qui pourrait vite créer des tensions entre l’OL et la Juventus Turin.

En effet, et dans le plus grand secret, les dirigeants lyonnais ont décidé, depuis des mois, de faire venir le joueur en France. Aussi petit (1,73) que doué techniquement, jeune (18 ans), Pallestri a déjà reçu, via son club, une offre légèrement supérieure à 5 millions d’euros pour rejoindre la Ligue 1. Problème, Penarol en attend au moins le double et Juninho devra faire vite si il ne veut pas perdre la main dans ce dossier.

Car comme le précise l’Equipe, dans son édition du jour, de nombreux clubs européens ont déjà coché le nom de Pallestri. La Juventus Turin, notamment, Manchester City et même United. C’est un ancien des Red Devils, Diego Forlan, qui entraîne aujourd’hui le futur prodige du foot uruguayen et selon l’avis général, Pallestri ne restera pas à Penarol jusqu’au terme de son contrat, en décembre 2022. A suivre…