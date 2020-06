OL – Mercato : Mamadou Sakho, une fausse piste signée Jean-Michel Aulas ?

true

Manu Lonjon s’est étonné du fait que l’OL et son président puissent suivre un joueur rarement titulaire dans une équipe de bas de tableau anglais.

Lors du Canal Football Club, Jean-Michel Aulas a évoqué la possibilité de recruter l’ancien défenseur du PSG Mamadou Sakho. Même si le président de l’OL a envoyé la patate chaude à son directeur sportif, Juninho, il n’empêche que c’est lui qui a créé cette rumeur de toute pièce… et qu’elle n’a pas manqué d’étonner le journaliste Manu Lonjon.

« Mamadou Sakho à Lyon, c’est une rumeur que Jean-Michel Aulas a lui-même alimenté, a-t-il rappelé sur Twitch. Il se trouve que si vous regardez, il a très peu joué avec Crystal Palace. De mémoire, il a joué six ou sept matchs cette saison (ndlr : 8 précisément). C’est pour cela que la piste lyonnaise m’étonne. Je crois que son dernier match remonte au 1er janvier, je trouve cette piste étonnante. Notamment car au niveau du salaire, il serait le plus gros de l’OL et de très loin. C’est pour cela que j’ai beaucoup de mal à comprendre l’idée. »

Effectivement, la carrière de Sakho est en chute libre depuis qu’il a rejoint Liverpool en 2013. Mis sur le banc par Jürgen Klopp, suspendu pour avoir pris un produit dopant avant d’être blanchi, parti à Crystal Palace où il joue le maintien, l’ancien chouchou des supporters du PSG n’a jamais confirmé les espoirs placés en lui.