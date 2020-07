OL – Mercato : Manchester United a encore la clé de l’avenir de Depay

À quoi ressemblera l’avenir de Memphis Depay (26 ans) ? Soucieux de prolonger leur capitaine néerlandais, les dirigeants de l’OL n’ont pour l’instant pas trouvé d’écho positif à leur requête. Jean-Michel Aulas ne désarme pas mais doit forcément reconnaître ne pas être très confiant dans ce dossier.

#Tatarusanu dans l’Équipe : « C’est mieux de venir et de ne pas réussir que de ne pas venir et nourrir des regrets. Et regardez, je dispute la finale de la coupe de la ligue. Si on la gagne, ce sera une très bonne année » pic.twitter.com/SPVR0Pd3Ct

