OL – Mercato : Depay déjà assuré de faire ses valises cet été ?

Auteur d’une brillante prestation contre le Celtic Glasgow lors du Trophée Véolia samedi (2-1), Memphis Depay (26 ans) semble se diriger inexorablement vers un départ de l’OL au mercato.

Bruno Cheyrou a une mission bien ciblée à l’OL : construire une équipe plus compétitive que celle de la saison dernière, orpheline de coupe d’Europe via le championnat. « Il y a du travail mais aussi de belles choses à accomplir. On travaille pour que l’équipe soit plus forte la saison prochaine. Même si la période est compliquée, on ne veut pas d’excuse », a ainsi déclaré le directeur sportif de l’OL au micro de Canal+, ce samedi, en marge du succès devant le Celtic Glasgow (2-1).

La question est de savoir si l’OL s’estime meilleur ou pas avec Memphis Depay (26 ans) dans ses rangs. On serait tenté de répondre oui, quand on voit sa prestation lumineuse contre les Écossais. L’attaquant néerlandais a prévu de faire un festival cet été, où des affiches (PSG, Juve) pourraient lui permettre de briller aux yeux du monde… avant un départ ? La tendance semble se confirmer malgré la volonté des dirigeants lyonnais de le prolonger dans le Rhône.

« J’ai peur qu’il ne porte plus la tunique de l’OL à la fin du mois d’août »

« Memphis Depay revient en très grande forme. Cependant, j’ai peur pour les Lyonnais qu’il ne porte plus la tunique de l’OL à la fin du mois d’août. J’espère de tout cœur garder Memphis en L1 mais je ne pense pas du tout qu’il reste, estime Kevin Diaz sur RMC Sport. Avec cette blessure, il a dû beaucoup réfléchir, il a dû avoir peur de ne pas retrouver son meilleur niveau. Heureusement, il parvient à revenir très fort. Mais j’ai vraiment l’impression qu’il va avoir envie d’aller tenter une dernière fois sa chance au très très haut niveau, sans manquer de respect à l’Olympique Lyonnais. »