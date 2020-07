OL – Mercato : Marcelo botte en touche concernant son avenir

true

Pris en grippe par le Groupama Stadium, Marcelo, défenseur central de l’OL, préfère se concentrer sur la fin de saison avant de penser à son futur.

Vendredi soir, l’OL tentera de sauver une partie de sa saison. Septièmes de la dernière Ligue 1, les protégés de Jean-Michel Aulas sont pour l’instant en dehors des compétitions européennes pour la saison 2020-2021. Pour composter un billet européen, les Gones devront battre le PSG (finale de la coupe de la Ligue) ou remporter la Ligue des Champions (huitième de finale retour face à la Juventus).

Au Groupama OL Training Center, les dirigeants s’agitent aussi pour avancer sur le mercato estival. Rudi Garcia a réclamé à ses supérieurs la venue prioritaire d’un défenseur central d’expérience. L’ex-coach de l’AS Roma a été déçu par les apports de Joachim Andersen et de Marcelo.

Interrogé par le Progrès, Marcelo (33 ans) a accepté d’évoquer son cas personnel. Sous contrat jusqu’en 2021 avec les pensionnaires du Groupama Stadium, l’Auriverde n’a pas clarifié son devenir sur les bords du Rhône. « Je suis très content. Je me sens bien et connais très bien les personnes ici. Elles savent que je défends le maillot à 100 %. Je vais donner le meilleur pour l’OL. Pour combien de temps encore ? Je ne pense pas à ça maintenant. Je suis heureux et fier de faire partie de la famille OL. » En conflit avec une partie des supporters, le natif de São Vicente (Brésil) pourrait bien mettre les voiles au terme de cette saison.