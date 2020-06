OL – Mercato : Martin Terrier aurait demandé à rejoindre le Stade Rennais !

true

L’intérêt du Stade Rennais ne laisse pas insensible Martin Terrier. L’attaquant en aurait avisé ses dirigeants à l’OL.

Depuis quelques jours, la rumeur d’un intérêt prononcé du Stade Rennais pour Martin Terrier (OL, 23 ans) circule. Les deux clubs auraient même déjà commencé à parler gros sous mais ne s’entendent pas, pour l’heure, sur le montant de l’indemnité de transferts. Si Lyon n’est pas fermé à un départ, les Gones attendent que Rennes paie au moins 15 M€ pour le transfert de l’ancien Lillois et Strasbourgeois. En Bretagne, on est plutôt prêt à discuter pour une somme légèrement supérieure à 10 M€.

Mais que pense réellement Martin Terrier de tout ça ? Il ne serait clairement pas insensible à l’intérêt des Rouge et Noir, lesquels avaient déjà tenté de le faire venir il y a un an. Comme l’a fait savoir Manu Lonjon, dans son live Twitch, et comme l’a confirmé « Foot Mercato », Terrier serait emballé par le projet rennais et aurait même réclamé son départ à ses dirigeants.

C’est donc sur l’indemnité de transferts que tout devrait se jouer mais Rudi Garcia acceptera-t-il de laisser filer un nouvel élément offensif alors qu’Amine Gouiri est actuellement en négociations avancées pour rejoindre l’OGC Nice contre un transfert à 6 M€ ?