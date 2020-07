OL – Mercato : Martin Terrier va être transféré au Stade Rennais !

true

C’était dans les tuyaux, l’accord est aujourd’hui quasiment total : Martin Terrier (OL, 23 ans) va s’engager avec le Stade Rennais.

Martin Terrier (23 ans) va bel et bien quitter l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le Stade Rennais. Comme l’a fait savoir l’insider Mohamed Toubache-Ter avant que « L’Equipe » ne confirme l’information, l’ancien joueur du RC Strasbourg et du LOSC va bel et bien rejoindre le club breton la semaine prochaine.

En effet, Terrier est attendu la semaine prochaine à Rennes pour participer au stage à Dinard. Si L’Equipe évoque un montant supérieur à 10 M€ et une finalisation dans le week-end, Toubache-Ter parle de son côté d’un deal à 15 M€ bonus compris incluant également un pourcentage à la revente.