OL – Mercato : Memphis Depay envoie un message clair à ses dirigeants

Dans un entretien accordé au site de l’UEFA, l’attaquant de l’OL, Memphis Depay, s’est montré clair sur ses ambitions. Il veut jouer la Ligue des Champions.

Vendredi soir, Memphis Depay sera l’un des éléments déterminants de l’OL face à la Juventus Turin en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Le Néerlandais, en fonction de son état de forme, a toutes les chances de permettre aux Gones de rivaliser avec Cristiano Ronaldo et consorts et d’envoyer par la-même son club au final 8 de Lisbonne.

En attendant, Depay, qui revient de blessure, s’est longuement confié au site de l’UEFA. Faisant clairement comprendre que son avenir, à Lyon où ailleurs, passait par sa présence en Ligue des Champions. Extrait : « La Champions League est quelque chose dont on rêve étant jeune. Vous la regardez et vous comprenez que c’est le summum. Personnellement, je pense que j’y ai ma place donc c’est très important pour moi d’être présent dans cette compétition. C’est ma troisième ou quatrième Champions League et je suis loin d’être rassasié. Elle vous permet d’améliorer vos stats et gagner en expérience. C’est très important. »

A Depay de qualifier les siens et de poursuivre son aventure en C1. Sous peine de ne pas la connaître la saison prochaine, du moins avec le club lyonnais…