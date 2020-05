OL – Mercato : nouvelle menace pour Memphis Depay

false

L’attaquant de l’OL, Memphis Depay, serait dans le viseur de la Juventus de Turin. Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat à Lyon.

Le prochain mercato de l’OL ne devrait pas manquer d’intérêt. Et promet même d’être animé au vu des nombreux éléments de qualité susceptibles de changer d’air dans les prochaines semaines. On le sait, Jean-Michel Aulas va devoir notamment trancher sur les cas Houssem Aouar, Moussa Dembélé et Memphis Depay.

Au sujet de de dernier, et ce n’est sans doute que le début…, une rumeur vient tout juste d’arriver d’Italie, nourrie par le site Calciomercato, selon laquelle la Juventus de Turin se pencherait sur le cas du Néerlandais. Depay, qui n’a toujours pas prolongé, reste sur une saison aboutie, juste avant qu’il soit victime d’une rupture des ligaments croisés.

Une grosse somme à sortir

Selon le média, la Juventus serait notamment attiré par la polyvalence de Depay, capable, en effet, de jouer devant ou au milieu de terrain, que ce soit dans l’axe ou sur les côtés. Il faudra tout de même au club italien débourser près de 40 millions d’euros. Ce qui, en raison de la crise du coronavirus et de ses conséquences financières, ne s’annonce pas simple.