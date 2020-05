OL – Mercato : Rafael annonce son prochain départ

false

Le latéral droit de l’OL, Rafael, est clair quant à son avenir : il souhaite rejoindre le club brésilien de Botafogo à la fin de son contrat avec Lyon.

En cette période de confinement, de nombreux joueurs passent à confesse. Et pas par les médias traditionnels, mais le plus souvent au cours de lives instagram. Cette fois, c’est le latéral de l’OL, Rafael, qui s’est confié au sujet de son avenir. Pas immédiat, certes, puisqu’il est sous contrat avec l’OL jusqu’au mois de juin 2021.

Le Brésilien a déjà une idée précise pour la suite de sa carrière. Et un certain club n’a plus qu’à formuler une proposition pour le recruter. Voici ce qu’il a déclaré à à la chaîne YouTube « Canal do TF ».

« Si j’avais Botafogo et un autre club au Brésil en option, je choisirais définitivement Botafogo. »

« Les chances pour moi de renouveler avec Lyon sont faibles en raison du temps passé à Lyon, des options, de l’envie de jouer au Brésil et de ma famille aussi, qui est en Europe depuis longtemps. La sécurité est quelque chose qui nous préoccupe au Brésil, mais il est possible que je puisse jouer pour Botafogo en 2021, oui. Je veux terminer ma carrière à Botafogo, mais je dois d’abord avoir une proposition. Il ne suffit pas de le vouloir, Botafogo doit aussi le vouloir. Si j’avais Botafogo et un autre club au Brésil en option, je choisirais définitivement Botafogo. »