OL – Mercato : Rafael au Besiktas, pourquoi ça risque de bloquer

Le latéral droit brésilien de 30 ans Rafael ne sera pas retenu par l’OL. Mais le Besiktas, qui le courtise, n’a plus d’argent pour payer son gros salaire.

Le média turc TRT annonce ce mardi que le défenseur brésilien Rafael est actuellement à Istanbul pour négocier un transfert au Besiktas. Il ne sera pas retenu par l’Olympique Lyonnais, qui souhaite s’en séparer depuis un an. Néanmoins, assurer que l’ancien de Manchester United vivra les prochains mois sur les rives du Bosphore paraît hasardeux.

Car le Besiktas est confronté à un gros problème : il n’a plus d’argent. En cours de saison passée, l’entraîneur a été prié d’arrêter de faire jouer Pedro Rebocho car s’il atteignait un certain total de matches joués, le latéral portugais de Guingamp serait définitivement transféré. Quant à Burak Yilmaz, s’il a rejoint le LOSC, c’est qu’il n’était plus payé par les Aigles.

Difficile, dans ces conditions, de recruter un Rafael qui émerge à 250.000€ bruts par mois à l’OL. A moins que le latéral droit de 30 ans n’accepte une réduction drastique de ses émoluments. Mais comme il a refusé des offres de clubs brésiliens pour décrocher un dernier contrat lucratif en Europe, on peut en douter…