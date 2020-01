OL – Mercato : retour à l’envoyeur pour Jean Lucas ?

true

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais a signé un deal historique avec un centre de formation brésilien, censé lui assurer la pérennité de sa tradition carioca. Dans leurs bagages, Jean-Michel Aulas et Juninho ont ramené le prometteur milieu de terrain Jean Lucas, promis à un bel avenir.

Mais six mois plus tard, comme pour l’expérience Juninho au poste de directeur sportif, le constat d’échec est implacable. Lucas n’a été titularisé qu’une seule fois, a pris part à seulement douze rencontres et, plus grave, n’a jamais convaincu. Si bien qu’il serait bon pour lui d’aller voir ailleurs, histoire de se retaper moralement.

Ça tombe bien, selon L’Equipe, l’Atletico Mineiro aurait fait savoir qu’il était intéressé par un prêt. Formé au Flamengo, Lucas a été prêté à Santos lors du premier semestre 2019. Il pourrait donc connaître son troisième club pro brésilien dans les prochains jours…