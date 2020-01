OL – Mercato : Rudi Garcia annonce la couleur sur une recrue qu’il réclame

false

Dans une semaine, le Mercato va fermer ses portes et l’OL aura certainement été l’un des clubs de Ligue 1 les plus actifs. Il faut dire que les besoins sont nombreux entre carences apparues en première partie de saison et blessures.

Avec la signature de Toko-Ekambi, Timo Kadewere qui arrivera cet été, les négociations pour Bruno Guimaraes et la certitude que Lucas Tousart restera six mois en prêt avant de filer au Hertha Berlin, l’OL a peut-être réglé ses problèmes au milieu de terrain et en attaque. Mais sur le plan défensif, rien n’a vraiment changé.

Une donne qui semble inquiéter Rudi Garcia qui n’a pas caché sa volonté de voir une recrue arriver dans ce secteur de jeu. « Je souhaite qu’un défenseur central nous rejoigne. Je n’ai pas retrouvé le Mapou Yanga-Mbiwa que j’avais à Rome, et cela fait trois mois que je suis là maintenant. C’est un garçon que j’adore, une personnalité que j’apprécie, mais le fait qu’il n’ait pas joué depuis longtemps, j’ai l’impression que ça le pénalise pour revenir au premier plan. Si on a un blessé ou un suspendu à ce poste, ça peut être compliqué. Si on ne trouve pas avant le 31 on se débrouillera. Mais il faut que le joueur visé nous apporte une plus-value », a expliqué Garcia avec franchise.