OL : Toko-Ekambi, le groupe, le TFC…Rudi Garcia avait des choses à dire

« Karl Toko Ekambi sera dans le groupe ce week-end. Il a fait son premier entraînement collectif hier. C’est plus simple pour lui d’arriver dans un groupe qualifié pour la finale, qui tourne bien. C’est une vrai satisfaction de l’avoir recruté. Anthony Lopes sera forfait. Il s’est fait une contusion à l’épaule à l’entraînement d’hier. Tatarusanu devrait jouer dimanche. 2020 démarre bien pour le moment. On est en retard de points. On doit battre Toulouse ce dimanche. C’est un match piège »

La fatigue collective

« On a beaucoup de matchs. Il faut faire attention aux joueurs qui jouent beaucoup. On a plus de confiance individuelle donc une confiance collective accrue. Mes joueurs sont très concentrés. On joue un peu mieux, on l’a montré à Bordeaux et à Nantes. »

Le TFC

« Il ne faut pas sous-estimer notre adversaire. On veut les maintenir à un niveau de concentration important. On veut prendre 3 points. On ne peut pas être satisfait de notre classement. L’OL doit être supérieur à Toulouse. On doit montrer notre vraie valeur. On doit être déterminés et motivés pour l’emporter. On a plus de mouvements et de jeu collectif. On doit gagner les matchs à domicile. Avec notre 12ème homme, on sera bien plus fort. On est tous conscient que l’on doit faire mieux. C’est à nous de le montrer dimanche à 15h. »

🎙 Rudi Garcia avant #OLTFC : « C’est compliqué pour moi de compter sur Mapou. Je n’ai pas retrouvé le Mapou de la Roma. J’espère qu’on va avoir une recrue à ce poste de défenseur central. Si on ne trouve pas, on se débrouillera autrement. » — Olympique Lyonnais (@OL) 24 janvier 2020

