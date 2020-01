OL – Mercato : Rudi Garcia confronté à une sérieuse galère ?

true

Difficile de savoir à qui il faut faire confiance. Avec d’un côté Rudi Garcia, l’entraîneur de l’OL, qui vient, il y a quelques heures et en conférence de presse, de calmer certaines rumeurs au sujet du mercato hivernal. Lui qui doit déjà faire face à un effectif décimé, amputé de Depay et de Reine-Adélaïde jusqu’au terme de la saison.

« J’écoute, je découvre des choses dont on ne parle même pas… C’est assez marrant. Au sujet d’un possible départ de Lucas Tousart ? ll y a quand même de forte chance, voir toutes les chances, qu’il soit avec nous. Avec l’objectif de jouer les quatre compétitions jusqu’à la fin de la saison. »

De l’autre, la presse allemande, et notamment Bild, qui de son côté assure que le milieu de terrain lyonnais et le Hertha Berlin, dont on parle en effet depuis plusieurs jours, se sont bien mis d’accord au cours des dernières heures.

Reste toutefois un obstacle de taille : l’accord des dirigeants lyonnais. Toujours selon le média allemand, le Hertha serait disposé à mettre près de 25 millions d’euros sur la table pour convaincre Jean-Michel Aulas. Réponse, sans doute, dans les prochaines heures. Avec un indicateur de taille : la présence, ou non, de Tousart dans le groupe de Rudi Garcia.