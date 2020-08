OL – Mercato : Rudi Garcia promet un été catastrophique à la Ligue 1

true

A l’instar de son président, Jean-Michel Aulas, l’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia est persuadé que la Ligue 1 a commis une grosse erreur en s’arrêtant.

Au cours d’une interview à La Gazzetta dello Sport, Rudi Garcia a pris le relais de Jean-Michel Aulas pour fustiger l’arrêt de la Ligue 1. Selon le technicien, cette décision va coûter cher aux clubs français sur le front des transferts. Car, faute de droits TV, de gros déficits se sont creusés, qui ne pourront être comblés que par la vente de leurs meilleurs joueurs.

« Tous les autres championnats ont repris sauf le français. Cela veut dire que nous avons pris cette décision trop tôt. Nous aurions dû attendre de voir ce que les autres faisaient. Il fallait plus de dialogue entre les Ligues et l’UEFA. Chez nous, le problème sera économique. On a perdu beaucoup de millions et ce que tout le monde va faire, sauf peut-être le PSG, sera de trouver ces millions. »

« Ils vont devoir vendre les meilleurs joueurs. Dès que le mercato va ouvrir, on va perdre beaucoup de joueurs et nous allons encore plus nous affaiblir. La chose incroyable, c’est que tous les pays ont continué leur saison à huis clos, alors que nous, on a décidé de l’interrompre puis la reprendre avec 5 000 spectateurs en finale de la Coupe de la Ligue. Vous pourriez me dire pourquoi ? »