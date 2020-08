OL – Mercato : Rudi Garcia se veut plus optimiste que Juninho

false

Alors que son directeur sportif Juninho s’attend à plusieurs départs, l’entraîneur de l’OL Rudi Garcia se veut plus optimiste.

Le parcours exceptionnel de l’OL peut-il être à double tranchant ? D’un point de vue économique, atteindre la demi-finale de la Ligue des Champions a permis aux Gones d’amasser un sacré pactole de 89 M€. Sportivement, cette épopée a permis au groupe lyonnais de se souder et permettre à certains joueurs de se montrer au grand jour. Certains ont même vu leur valeur marchande grimper (Houssem Aouar).

Dès lors, des départs sont forcément à prévoir cet été. Et le directeur sportif Juninho en est conscient. « Il y aura des départs, mais je ne suis pas inquiet. Quand tu as des joueurs qui font une très bonne compétition comme celle-là, comme Moussa (Dembélé) et Houssem (Aouar)… », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport après l’élimination face au Bayern Munich (0-3).

Un point sur lequel l’entraîneur Rudi Garcia ne semble pas en accord. Ce dernier se veut bien plus optimiste. « Juni a parlé un peu vite, on verra. Il y aura peut-être des départs, peut-être pas. On a beaucoup de solutions devant. Avec le parcours qu’on a fait, il y a des joueurs dans la lumière. (…) De toute façon on aurait pu être attaqué avant, on le sera après, mais ce n’est pas le moment d’en parler », a-t-il lancé. Pour rappel, le mercato français ferme ses portes le 5 octobre.