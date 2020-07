true

S’il est le patron du sportif à l’OL, Rudi Garcia doit composer avec les choix de Juninho sur le Mercato… Et cela lui convient.

A l’occasion d’un long entretien au « Progrès » ce samedi, Rudi Garcia s’est défendu d’un coach qui ne fait pas confiance aux jeunes à l’Olympique Lyonnais. Le coach rhodanien a également évoqué le Mercato, reconnaissant avoir pris du recul sur les choses par rapport à son passage à l’OM où il décidait de tout à la place d’Andoni Zubizarreta.

A Lyon, les choses sont claires : « C’est Juninho qui dirige tout », accepte Rudi Garcia qui se focalise sur la question du terrain : « Il a choisi Bruno Cheyrou pour collaborer avec lui. On a dressé les profils et les postes des joueurs. Les idées viennent plutôt d’eux que de moi d’ailleurs. C’est logique, ils sont tous les jours sur ce sujet-là ». Consulté, Rudi Garcia donne son avis sur les pistes mais il n’est pas force de recrutement et clairement pas décideur : « J’ai tout à fait confiance en eux pour ramener des joueurs de qualité. Si je connais l’enveloppe pour recruter ? Non ».

Par ailleurs, Rudi Garcia s’est défendu dans la polémique Grégory Coupet, l’entraîneur des gardiens parti amer à Dijon : « Le club et moi voulions garder Grégory Coupet Le club lui a fait une proposition de prolongation d’une année, en cohérence avec tous les autres membres du staff, dont le contrat se terminera à la fin de la saison. Il a décidé de partir », assure le coach lyonnais.