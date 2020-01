OL – Mercato : Seri, Tousart, Kadewere, Guimaraes… les dernières infos

true

L’OL a mis un bon coup de collier dans son mercato hivernal et n’a sans doute pas fini de régaler ses supporters. Le point ce jeudi matin.

Jean-Michel Aulas avait promis du mouvement à l’OL avant la fin du mercato hivernal. Sur ce point, il a tenu parole. Les Gones viennent ainsi d’engager en début de semaine Karl Toko Ekambi (en prêt) et vont sans doute en faire autant avec Tino Kadewere, le meilleur buteur de L2 avec Le Havre (18 buts).

Le dossier Kadewere « en bonne voie »

Afin de ne pas contrarier l’éclosion de Rayan Cherki, l’OL a accepté de prêter jusqu’à la fin de saison le Zimbabwéen (24 ans) au HAC. Selon L’Équipe, Aulas a quasiment bouclé un dossier contre une indemnité de 15 M€. Du côté de l’OL, si on décrit l’opération « en bonne voie », on précise que l’accord oral et de principe doit désormais être contractualisé, notamment sur le plan juridique.

L’OL doit s’entendre sur le salaire de Guimaraes

Par ailleurs, Lyon devrait également mettre la main sur Bruno Guimaraes (22 ans) contre 25 M€ (et 20 % à la revente). Un accord de principe aurait été trouvé hier soir avec l’Athletico Paranaense pour le milieu défensif, avec qui le club rhodanien devra encore s’entendre sur son salaire. Là aussi, tous les feux semblent au vert.

Tousart prévenu, Seri abandonné

Le quotidien sportif précise que Lucas Tousart a même été prévenu par ses dirigeants de l’arrivée de son futur équipier en février, dès la fin du tournoi de qualification olympique sud-américain. La concurrence sera rude au milieu, où RMC Sport glisse enfin que la piste Jean-Michaël Seri n’a plus lieu d’être.