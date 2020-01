OL – Mercato : Toko-Ekambi, ça se complique, une autre piste creusée ?

true

Plutôt rare que Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, évoque publiquement le mercato. Qu’il soit d’ailleurs d’hiver ou d’été. C’est pourtant ce qu’il vient toutefois de faire lors de la cérémonie des voeux du club aux médias et aux partenaires.

Et, de toute évidence, JMA n’est pas venu distiller de bonnes nouvelles à tous ceux qui espéraient le retour en Ligue 1 de l’ancien attaquant angevin, Karl Toko-Ekambi. « Oui, on a des nouvelles concernant Toko-Ekambi et ce ne sont pas des bonnes nouvelles. »

Les présidents @JM_Aulas et @tonyparker ont adressé leurs vœux aux partenaires de l’OL et de @LDLCASVEL ! pic.twitter.com/iGMMYIhHAy — Olympique Lyonnais (@OL) 8 janvier 2020

Avant d’ajouter, toutefois, « Vincent Ponsot et Florian Maurice sont encore en Espagne mais pour une autre opération. »