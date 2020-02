OL – Mercato : Tousart a assuré ses arrières au Hertha Berlin

true

Lucas Tousart va sans doute manquer à l’OL la saison prochaine. Prêté par le Hertha Berlin après s’y être engagé cet hiver, le milieu de 22 ans possède un profil de travailleur qui manque à Rudi Garcia dans son entrejeu.

Berlin, un choix « bizarre mais réfléchi »

L’ancien joueur du Valenciennes FC a choisi d’exporter ses talents en Bundesliga mais a conscience que son choix est spécial. « C’est vrai que le choix peut paraître un peu bizarre, mais il est très réfléchi, condère-t-il dans L’Équipe. Il y a toujours une part de risque dans un transfert, mais j’ai senti la confiance des dirigeants et de Jürgen Klinsmann. Berlin, c’est la capitale, un gros investisseur (Tennor Holding) est arrivé et ils ont envie de faire les choses bien. La Bundesliga est un gros Championnat et je me suis dit qu’être au début du projet pouvait être très intéressant. »

Tousart a inséré une clause anti-D2

En signant à Berlin, le milieu de l’OL a aussi réalisé une bascule salariale intéressante (x3 ?). Il a également pris ses précautions sur le plan sportif en glissant une clause dans son contrat. « J’ai pu insérer ça dans la transaction, pour me protéger en cas de descente, a-t-il ajouté. Dans tous les cas, j’appartiens au club, mais disons qu’il y a une clause. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais s’ils descendent, effectivement, je n’irai pas. Je pense que je vais y aller. »