OL – Mercato : un bon plan du Real Madrid s’éloigne

true

Dans le viseur de l’OL, Gelabert, le jeune joueur du Real Madrid, semble plus proche des Gunners d’Arsenal.

En fin de contrat au Real Madrid dans un an, Cesar Gelabert est considéré comme la nouvelle pépite du club merengue. Une pépite que plusieurs clubs rêvent d’arracher au Real, notamment le Barça, l’OL, Manchester United, Dortmund, Saragosse et Valladolid.

Selon As, Saragosse et Valladolid ont fait des propositions mais c’est Arsenal qui tiendrait la corde. « Arteta, qui l’a vu jouer plusieurs fois, est fan du joueur. Il le veut », écrit AS. Selon le quotidien, les Gunners ont programmé un plan pour que le jeune joueur s’adapte le mieux possible à l’Angleterre. Le Real n’aurait toutefois pas dit son dernier mot et Zinédine Zidane, qui apprécie lui aussi Gelabert, pousserait pour sa prolongation.