OL – Mercato : un coup de pression du clan Cyprien pour débloquer le dossier ?

true

Pour renforcer son entrejeu, l’OL aimerait s’attacher les services de Wylan Cyprien. Problème, il faut composer avec les exigences de l’OGC Nice.

Confronté au probable départ de Houssem Aouar en plus de celui, acquis, de Lucas Tousart, l’OL doit se renforcer au milieu de terrain et aurait flairé la bonne opportunité en Ligue 1. Wylan Cyprien, le joueur de l’OGC Nice, est sur le départ et les Gones aimeraient donc conclure sa signature.

Problème, si Canal Plus se montrait optimiste plus tôt dans la journée, la donne serait en fait différente si l’on en croit le journaliste Manu Lonjon. Dans son émission ManuTime, ce dernier a expliqué que l’OGC Nice souhaitait entre 12 et 14 millions d’euros pour le départ de Cyprien. Une somme jugée excessive par son entourage.

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

Le clan Cyprien serait en effet en désaccord avec le prix du joueur qui arrive en fin de contrat dans un an. Et agiterait une menace pour que le Gym baisse ses exigences. « L’entourage demande à Nice d’être raisonnable sinon il restera à Nice et pourra signer où il le souhaite à partir de janvier ». La crainte de voir partir le joueur pour zéro euro profitera-t-elle à l’OL ?