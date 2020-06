OL – Mercato : un départ, le Barça… L’agent de Guimaraes calme le jeu

true

En faisant part de ses rêves d’Espagne ou d’Angleterre, Bruno Guimaraes a fait trembler les fans de l’OL. Son agent est monté au front pour les rassurer.

« J’ai toujours dit à mes agents que je rêve de jouer en Angleterre, c’est le meilleur championnat du monde, tous les matches sont serrés. Même lorsque le premier joue contre le dernier, on dirait une finale. J’ai la nationalité espagnole et j’aime aussi la Liga et le football espagnol. Ce sont deux championnats dans lesquels j’aimerais évoluer ». En annonçant il y a quelques jours à « Fox Sports » rêver d’Angleterre ou d’Espagne, Bruno Guimarães a fait grincer des dents les supporters de l’OL.

A peine arrivé et très performant sur ses premiers matches, le crack brésilien donnait l’impression de ne pas se sentir très concerné par son nouveau club en France. Une impression faussée par la partie tronquée de son interview où il dément les contacts avec le FC Barcelone, dit être « bien à Lyon » avec un « contrat long ici » et pas forcément être pressé de filer vers ses autres projets.

Pour s’assurer que le message soit clair, son représentant Alexis Malavolta a pris la parole sur Twitter. « Il est très heureux à Lyon. Il n’y a pas de raisons d’être déçu », assure l’agent.