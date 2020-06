OL – Mercato : un géant anglais lâche l’affaire pour Houssem Aouar

true

Cet été, Liverpool ne se positionnera pas sur Houssem Aouar (21 ans). Le joueur de l’OL est trop cher pour les Reds.

Si l’Olympique Lyonnais souhaiterait le conserver, Houssem Aouar (21 ans) pourrait bien être l’un des grands agitateurs du Mercato d’été. Comptant parmi les milieux de terrain les plus cotés du marché, le « n°8 » rhodanien cristallise l’intérêt de plusieurs très gros clubs. Ces dernières semaines, son nom est d’ailleurs cité avec de plus en plus d’insistance à la Juventus de Turin même si plusieurs géants anglais l’ont à l’oeil.

Parmi les premiers à s’être positionné sur Aouar, Liverpool ne bougera pas d’une oreille cet été. C’est en tout cas ce qu’annonce le journaliste David Maddock (Daily Mirror) à l’occasion du podcast « Blood Red ». Propos relayés par « Olympique-et-Lyonnais.com ».

« Pour Liverpool, il est essentiel de ne pas dépenser des sommes énormes pour les signatures et Aouar est un très bon exemple (…) L’OL voudrait de toute manière en obtenir une somme entre 55 et 66 millions d’euros et Liverpool ne le fera pas. Après peut-être que l’été prochain, tout redémarrera, les supporteurs seront de retour, il y aura un vaccin contre le coronavirus, et tout reviendra à la normale. Mais aujourd’hui c’est un vrai dilemme… Et même si Lyon n’avait pas d’autres choix que de le vendre cet été pour remplir les caisses, même pour 22 millions d’euros, Liverpool n’ira pas. »