OL – Mercato : un grand espoir du club sur le départ ?

Si Jean-Michel Aulas a pris l’habitude de bien gérer les départs dans son effectif, il est parfois contraint de laisser filer des pépites ne trouvant pas de place dans un effectif criblé de très bons joueurs. Cet été, il pourrait être confronté à ce cas de figure car, comme l’a expliqué l’ancien formateur de l’OL Armand Garrido à 20 Minutes, l’attaquant de la réserve Amine Gouiri (20 ans) pourrait finir par s’impatienter, surtout que le Real Madrid le suit du coin de l’œil…

« Je suis persuadé qu’Amine est attaché au club et qu’il veut y réussir, c’est tout à son honneur. Il a eu des contacts et je pourrais comprendre qu’il ait envie de s’essayer à un niveau plus haut, y compris ailleurs. Quand tu veux prouver quelque chose à 20 ans, ça n’est pas en National 2 que tu peux le faire. »

« Il faut éviter de vivre une année quasiment blanche au niveau professionnel. Or à Lyon, c’est peut-être bouché pour lui. A lui de bousculer la hiérarchie actuelle, comme Maxence Caqueret, qui s’impatientait un peu il y a quelques mois, a pu le faire. »