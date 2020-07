OL – Mercato : un gros coup à venir signé Juninho ?

true

Si l’on en croit une indiscrétion d’un journaliste de Canal Plus, l’OL pourrait être tenté de recruter le milieu de terrain d’Arsenal, Matteo Guendouzi.

Probable, au terme du championnat anglais, que le nom de Matteo Guendouzi alimente la rubrique Mercato. Comme vous le savez, sans doute, l’ancien lorientais n’entre plus dans les plans de l’entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, et pourrait donc se voir proposer un nouveau challenge au mois d’août.

Un retour en Ligue 1 est-il à l’ordre du jour ? Oui, si l’on en croit un journaliste de Canal Plus qui s’est récemment exprimé sur le sujet. « En cas de départ d’Houssem Aouar au milieu de terrain, l’OL pense a Mattéo Guendouzi. Le français n’entre plus dans les plans de Mikel Arteta et serait intéressé par le projet lyonnais. Seule condition : jouer une coupe d’Europe. »

Deux conditions, donc. La première, au sujet d’Houssem Aouar, paraît concevable. Il est en effet possible que le milieu de terrain lyonnais, apprécié à sa juste valeur par de nombreux clubs anglais et européens, s’offre un nouveau projet avec, de surcroît, des dizaines de millions d’euros dans les caisses lyonnaises. Plus compliquée, en revanche, est la seconde condition. car pour retrouver l’Europe la saison prochaine, l’OL va devoir se surpasser.

En Ligue des Champions, cela sera pour le moins compliqué. Car si les hommes de Rudi Garcia parviennent à éliminer la Juventus Turin, il leur faudra ensuite sortir le Real Madrid ou Manchester City. Quant à la finale de la Coupe de la Ligue, elle se dispute face à l’épouvantail PSG. On a connu plus simple pour retrouver une place en Coupe d’Europe.