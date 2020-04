OL – Mercato : un jeune milieu offensif pisté par le Bayern Munich passe pro

true

Courtisé par le Bayern Munich et d’autres formations étrangères, le jeune ailier Yaya Soumaré a signé un premier contrat professionel avec l’OL.

L’Olympique Lyonnais vient de repousser la menace du Bayern Munich en faisant passer professionnel le jeune Yaya Soumaré, âgé de 19 ans. L’ailier était en effet suivi par le géant bavarois mais aussi par d’autres formations étrangères, lui qui est arrivé de l’AS Minguettes à l’été 2015.

International U19, titulaire avec la réserve en National 2, Soumaré a attiré le regard des recruteurs étrangers lors du beau parcours de l’OL en Youth League. Compétition dans laquelle les Gones sont toujours engagés puisqu’ils doivent croiser le fer avec le Red Bull Salzbourg au sortir de la crise sanitaire.

Joueur offensif de la génération 2000, Yaya Soumaré a signé son premier contrat professionnel avec l’OL d’une durée de trois ans. 👏🔴🔵https://t.co/cTYQCK14I7 — Olympique Lyonnais (@OL) April 16, 2020

Sur le site officiel de l’OL, Soumaré, qui a signé le contrat chez lui, et non au siège du club, a déclaré : « C’est une très grande fierté de signer mon premier contrat pro dans mon club formateur, le club de ma ville. C’est la concrétisation de plusieurs années de travail mais le plus dur reste à venir. Mes objectifs sont de progresser à l’entraînement avec le groupe professionnel et jouer quelques matches. A moyen terme, c’est de m’imposer dans ce groupe et pourquoi pas au jouer au Groupama Stadium… ».