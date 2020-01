OL – Mercato : un latéral venu du Portugal pour satisfaire Garcia ?

true

L’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, a expliqué en conférence de presse qu’il attendait les renforts d’un latéral et d’un attaquant pour cet hiver. Un consultant pense que les Gones devraient regarder du côté du FC Porto.

Ce jeudi en conférence de presse, Rudi Garcia s’est montré très clair concernant ses attentes lors du mercato : il attend un latéral et un attaque. Léo Dubois, Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde sont en effet out jusqu’à la fin de la saison. Cependant, l’entraîneur de l’OL est conscient que les bonnes affaires sont rares à cette époque de l’année.

Le consultant de RMC Kevin Diaz estime que les Gones devraient se pencher sur le cas d’Alex Telles. Ce latéral gauche de 27 ans évolue au FC Porto, où il est un élément majeur. La grosse contrainte concernant cette piste, c’est que les Dragons ne devraient pas le céder pour moins de 30 M€.

Amoureux des Gones, pour retrouver en vidéo toute l’actualité de l’OL, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #OL #Goneshttps://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/xuQb1xSL1X — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

« Lyon recherche un latéral gauche, moi j’ai un nom à leur soumettre. C’est un joueur qui évolue au FC Porto depuis bien longtemps, c’est Alex Telles. Il s’agit d’un Brésilien qui joue à Porto, qui aurait bien besoin d’une nouvelle aventure au mercato et qui conviendrait parfaitement aux besoins de l’Olympique Lyonnais cet hiver. » Y a plus qu’à ?