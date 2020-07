OL – Mercato : une ouverture inattendue dans le dossier Diego Godin ?

true

Il y a quelques semaines, l’OL était annoncé sur les rangs pour accueillir Diego Godin. Un intérêt qui avait vite été balayé.

Dans ce Mercato estival qui est désormais en pause, l’OL a une priorité : accueillir un défenseur d’expérience pour accompagner Jason Denayer et soulager Joachim Andersen. En ce sens, le nom de Mamadou Sakho a rapidement été évoqué. Autre piste encore plus ronflante, le défenseur uruguayen de l’Inter Diego Godin.

Problème, outre les réserves financières de ce dossier, le joueur lui-même avait clarifié les choses dans les colonnes de AS de manière assez limpide. « Depuis que je suis à l’Inter, je me suis toujours bien senti dans le club et avec les supporters. Je n’ai jamais pensé à quitter l’Inter. Je me sens totalement partie prenante du projet. L’équipe est spectaculaire. Mon intention est d’aller au bout de mon contrat. Je veux profiter de cette merveilleuse aventure en Italie et avec le maillot Nerazzuri. J’ai l’intention d’aider ce club à gagner de nouveaux titres », avait déclaré l’ancien joueur de l’Atlético Madrid.

Problème pour Godin, la donne semble avoir considérablement changé en un mois. Selon le journaliste Nicolo Schira, l’entraîneur de l’Inter Antonio Conte envisagerait de gros changements dans son effectif cet été avec notamment 6 ou 7 départs. Et parmi eux, Godin serait donc dans le camp des indésirables. Une opportunité en or pour les dirigeants lyonnais ?