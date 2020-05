OL – Mercato : une piste prometteuse s’éloigne au Real Madrid 

true

Ciblé par l’OL, le jeune espoir du Real Madrid César Gelabert devrait être prêté en Espagne la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines, l’intérêt de nombreux clubs pour César Gelabart est évoqué, notamment celui de l’OL, en France. A 19 ans, Gelabert, qui avait remporté l’Euro U17 avec la Roja en 2017, est lié au Real jusqu’en 2021.

Selon AS, le joueur de la Castilla devrait prolonger et le Real pourrait le prêter à un club de Liga cet été. Plusieurs formations seraient intéressées : l’Espanyol Barcelone, la Real Sociedad, mais aussi le Real Saragosse et l’UD Almeria, en course pour la montée, en feraient partie.