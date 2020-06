OL – Mercato : une première piste à oublier pour Cheyrou ?

true

Cité dans les pistes défensives de l’OL, Aïssa Mandi (Bétis, 28 ans) serait plus proche d’une prolongation du côté de Séville.

Comme il l’a fait savoir dans l’émission « OL Night System » vendredi soir, Bruno Cheyrou, le nouveau responsable du recrutement de l’OL, s’est mis en quête d’un défenseur central avec de l’expérience et surtout beaucoup de caractère. Parmi les pistes évoquées figure celle du Fennec Aïssa Mandi (Bétis Séville, 28 ans).

En Espagne depuis bientôt quatre ans et sous contrat jusqu’en juin 2021, l’ancien joueur du Stade de Reims semblait jusqu’à présent sur le départ mais, si l’on en croit le média andalou « Estadio Deportivo », la crise du coronavirus est passée par là. Alors qu’il espérait avoir des propositions de clubs huppés durant l’été, Mandi n’aurait en réalité que trois ou quatre alternatives – la plupart en Ligue 1 – et cela ne collerait pas spécialement aux ambitions du natif de Châlons-en-Champagne, lequel attendait un plus gros club de Liga ou une écurie de Premier League.

Très attaché à Séville, Aïssa Mandi envisagerait de plus en plus une prolongation. Il faut dire que le Bétis planche sur un contrat de longue durée (2024 ou 2025) avec un salaire revalorisé et une clause libératoire également réajustée (de 30 à 50 M€). Une piste en moins pour l’OL ?