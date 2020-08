OL – Mercato : une tendance se dessine sur l’avenir de Memphis Depay

true

D’après L’Equipe, Memphis Depay (26 ans) ne devrait pas signer de prolongation cet été à l’OL. Un départ est plus que jamais d’actualité.

Prolongera ? Prolongera pas ? Si Memphis Depay (26 ans) réserve une réponse à ses dirigeants sur son avenir pour après la Ligue des Champions, une tendance nette se dessine concernant l’avenir du Néerlandais à l’Olympique Lyonnais.

En fin de contrat en juin 2021, l’ancien joueur de Manchester United ne devrait pas signer de nouveau contrat dans la Capitale des Gaules selon « L’Equipe ». Un départ cet été est donc sérieusement envisagé pour Memphis. D’après le quotidien sportif, son cas serait quasiment scellé depuis la défaite en finale de Coupe de la Ligue face au PSG (0-0, 5-6 aux tab) qui le prive presque à coup sûr d’Europe avec l’OL en 2020-21.

Pour autant, hors de question pour lui de rejoindre n’importe quel club et sous n’importe quelle condition financière. Memphis Depay n’ira pas dans un club pour toucher moins qu’à Lyon (420 000€ brut par mois). Et sans doute pas dans un club non européen. La piste Borussia Dortmund peut le séduire même si aucune offre officielle n’est partie. Everton, qui ne dispute pas l’Europe mais s’intéresse à lui, moins.