OL : Moussa Dembélé a égalé une idole lyonnaise

Moqué par les consultants des radios et des télévisions dimanche dernier pour son match raté contre le LOSC (0-1), Moussa Dembélé n’en réussit pas moins un début d’année exceptionnel avec l’OL. Et, plus largement, une excellente saison, lui qui a marqué 22 buts en 42 matches cette saison toutes compétitions confondues.

D’ailleurs, le site de la LFP rappelle qu’il vient d’égaler une performance d’Alexandre Lacazette : « Moussa Dembélé est le premier joueur de l’Olympique Lyonnais qui marque au moins 15 buts lors de deux saisons consécutives en Ligue 1 depuis Alexandre Lacazette (4 saisons consécutives de 2013/2014 à 2016/2017) ».

Voilà qui devrait donner matière à réflexion à ses critiques. Notamment à un Daniel Riolo qui était allé loin en assurant qu’un Ludovic Ajorque (RC Strasbourg) était au moins aussi bon que lui, au prétexte que la technique de Moussa Dembélé n’est pas digne d’un Ronaldo…