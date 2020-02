OL : Moussa Dembélé a un vrai fan dans le vestiaire

true

Depuis le début de saison, et encore plus particulièrement depuis l’année 2020, l’OL peut compter sur la forme étincelante de Moussa Dembélé. Le buteur lyonnais, convoité durant tout le mois de janvier, est finalement resté à la grande joie des supporters des Gones… mais aussi des joueurs.

En effet, Anthony Lopes, le gardien et capitaine lyonnais, semble totalement sous le charme de son partenaire. Interrogé en conférence de presse à son sujet, le portier de l’OL s’est montré particulièrement enthousiaste. « Ce qu’on peut lui demander ? Des buts (rires) ! Il a fait un mois de janvier incroyable. Il veut marquer des buts pour le groupe et le club. Quand il ne marque pas, il est très frustré. Il déteste perdre. Il a une mentalité incroyable et c’est un joueur incroyable ».

Nul doute qu’une performance de haut vol face à l’ogre PSG installerait définitivement Dembélé dans le cœur des Lyonnais, que ce soit dans le vestiaire ou en dehors.