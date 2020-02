true

Dimanche soir, au Parc des Princes, il ira défier le PSG avec ses partenaires de l’OL. Match jamais évident pour un gardien de but, au vu des innombrables cadors offensifs que compte le club de la capitale.

Anthony Lopes, pourtant, en a vu d’autres et, face aux médias, il a bien fait comprendre qu’il ne se déplacerait avec l’idée de limiter la casse. Bien au contraire.

« La saison est encore longue, il nous reste de beaux matches »

« J’ai l’expérience et je sais sur quoi m’appuyer. On a déjà pris des roustes à Paris, comme l’année passée. Le défi est collectif et c’est d’aller prendre des points là-bas. On a clairement perdu 2 points contre Amiens. On aurait dû gagner à domicile. Il faut maintenant rattraper ces points. Il faudra essayer de garder le ballon au maximum, en tout cas ne pas leur rendre trop vite car ça nous mettrais en difficulté. J’espère qu’on aura tous l’envie de faire tomber le PSG. Sur le plan comptable on en a besoin. On est tous déçus du dernier résultat. On comprend la frustration des supporters. La saison est encore longue, il nous reste encore de beaux matchs à jouer. On fera les comptes en fin de saison. »