OL – OM : Aulas monte au créneau pour Garcia !

true

Selon certains médias, Rudi Garcia jouerait sa tête ce soir lors du match de Coupe de France entre l’OL et l’OM. D’autres comme Rolland Courbis ont mis la pression sur le coach lyonnais, dans La Provence. « Ce n’est pas un simple quart de finale : c’est un quart de finale contre l’OM. Pour lui, c’est LE match à ne pas perdre. L’OM est amputée de plusieurs joueurs et la rencontre a lieu à Lyon. L’élimination est donc interdite s’il veut avoir une chance de s’intégrer.»

🎙 @RudiGarcia à propos de notre adversaire de ce soir en 1/4 de finale de la @coupedefrance. #OLOM. pic.twitter.com/rnghLg7IG8 — Olympique Lyonnais (@OL) February 12, 2020

Des attaques qui ont incité Jean-Michel Aulas à défendre Garcia, quelques heures avant le coup d’envoi du match contre l’OM. En marge de la présentation des comptes d’OL Group, Aulas était remonté, à en croire les propos relayés par RMC. «Je trouve honteux la manière dont vous traitez Rudi Garcia dans les journaux, s’est offusqué JMA. C’est un homme, c’est un entraîneur qui a fait le doublé à Lille, qui a emmené Marseille en Coupe d’Europe. A la Roma, où il a battu la Juventus, je dis ça avant une certaine échéance, il a toujours qualifié l’équipe en Ligue des Champions».

Et à lui d’ajouter : «Parce qu’il a fait une mauvaise fin à Marseille et qu’il y a un lobbying anti-Garcia, vous le décrivez comme quelqu’un qui n’a jamais réussi, qui n’a pas de dignité. Ce n’est pas normal, interrogez-vous. Il y a un manque d’éthique profond et qui participe à l’état d’humeur négative que vous décrivez. Il faut prendre un peu de maîtrise et de respect des hommes».