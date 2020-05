OL, OM : Luyindula est le nouveau directeur sportif de Dijon (officiel)

true

Sébastien Larcier parti à Angers, Dijon annonce que Peguy Luyindula, l’ancien attaquant de l’OL et de l’OM, le remplacera.

Nommé conseiller stratégique du président Olivier Delcourt en juillet dernier, Peguy Luyindula, l’ancien international (6 sélections, 1 but), passé notamment par l’OL et l’OM, va récupérer le poste de directeur sportif, vacant depuis que Sébastien Larcier a quitté la Bourgogne pour le SCO Angers.

« Il sera en charge de définir et mettre en oeuvre la politique sportive de l’ensemble des entités du DFCO : le groupe professionnel, la formation et la section féminine, explique le club bourguignon. Il définira les objectifs de la saison et assurera le suivi avec les différents responsables de ces entités. »

« Notre première année de collaboration avec Peguy m’a conforté dans l’idée qu’il possédait toutes les compétences requises pour occuper ce poste de directeur sportif, explique le président du DFCO, Olivier Delcourt. Son expérience, son expertise et son réseau vont nous aider à franchir un cap et à pérenniser le club au plus haut niveau. »