OL, OM – Mercato : Fekir a détourné une pépite d’un départ à Marseille (officiel)

A l’issue d’un mano-à-mano OM – OL, Djibrail Dib (attaquant, 18 ans) a finalement décidé de rester à Lyon.

Courtisé par l’Olympique de Marseille où il a réellement songé à signer son premier contrat professionnel, Djibrail Dib (18 ans) a finalement décidé de rester à l’Olympique Lyonnais. Ce vendredi, l’attaquant a signé à un contrat de trois saisons, jusqu’en juin 2023, dans la Capitale des Gaules.

Surnommé « Gaby » et membre important de l’équipe U19 et Youth League, Dib a fait part de sa fierté sur le site officiel de l’OL : « Je sais que ce n’est pas une finalité. Ce n’est que le début, mais cela fait plaisir de signer mon premier contrat professionnel dans mon club formateur le jour de mon anniversaire. Cela démontre la confiance du club, et je veux la rendre sur le terrain ».

Originaire de Vénissieux, Djibrail Dib a appuyé sur l’importance de Nabil Fekir (Bétis Séville) dans son choix de rester à Lyon : « J’échange beaucoup avec Nabil Fekir. Même s’il n’est plus là, il me conseille beaucoup ».