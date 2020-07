OL, OM – Mercato : un ancien marseillais pourrait retrouver Rudi Garcia !

true

Si l’on en croit une information de l’Equipe, le milieu de terrain Luiz Gustavo, passé par l’OM, intéresserait Rudi Garcia et l’OL au mercato.

L’information est donnée ce matin par nos confrères de l’Equipe : l’OL doit enregistrer dans les prochains jours la signature du jeune défenseur turc, Cenk Özkaçar, âgé de 19 ans et qui évolue à l’heure actuelle à Altay, en seconde division. Un contrat de 5 ans est prévu, pour près de 2 millions d’euros, et ce grand espoir du football turc, qui évolue également en U21 de son pays, pourrait ensuite être prêté afin de glaner du temps de jeu.

Reste que l’information la plus importante concerne un autre dossier de l’OL. Celui du milieu défensif encore et toujours recherché par la cellule recrutement. Et l’Equipe de donner un nom bien connu en Ligue 1 : Luiz Gustavo, l’ancien joueur de l’OM, passé sous les ordres de Rudi Garcia.

Le Brésilien, qui aurait connu quelques soucis de salaire à Fenerbahçe, ne serait pas insensible à un retour en France. Il aurait été proposé à l’OL, déjà intéressé par son profil l’été dernier. Seules ombres au tableau : l’âge de Luiz Gustavo (33 ans) et ses émoluments en Turquie, ce qui ferait « tiquer », comme le dit l’Equipe, le président Aulas. A suivre.