OL, OM, Stade de Reims : Caillot, Eyraud, Nicollin… Aulas règle ses comptes avec tout le monde !

Suite à l’article publié ce mardi dans L’Equipe, le président de l’OL a répondu à des attaques de ses collègues à son encontre.

L’Equipe du jour annonce que Jean-Michel Aulas devrait subir une attaque en règle de ses collègues présidents de clubs pros, vendredi, lors d’une réunion du collège Ligue 1. Le quotidien sportif appuie son article avec des attaques de dirigeants à l’encontre du patron de l’OL.

« JMA » n’a pas perdu une seconde pour réagir via son outil favori, Twitter. A Jean-Pierre Caillot (Stade de Reims), qui rappelle que c’est le gouvernement qui a mis un terme aux compétitions et qui estime que toutes ces discussions sont pathétiques, Aulas répond : « Pas d’accord avec JPC sur l’origine de l’arrêt de la compétition : le 3 août n’a pas été un obstacle pour l’UEFA, attendre le 25/05 et ne pas perdre 700 M€ ! ».

Collège de L1 : Jean-Michel Aulas sur la sellette – Foot – Collège de L1 ⁦@OL⁩ pour clarifier ce que dit Laurent N je soutiens Amiens contre l’arrêt prématuré de la L1,je ne suis pas favorable à 1 L1 à 22 Quand à JCE qu’il s’occupe de son vestiaire ! https://t.co/vNcyofSFcu — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 11, 2020

A Laurent Nicollin (MHSC), qui se moque de lui car il milite pour une L1 à 18 clubs mais souhaite désormais qu’elle passe à 22 la saison prochaine, il assure : « Pour clarifier ce que dit Laurent N., je soutiens Amiens contre l’arrêt prématuré de la L1, je ne suis pas favorable à une L1 à 22 ». Enfin, que serait une attaque d’Aulas sans un scud envoyé à Jacques-Henri Eyraud (OM), abrégé JCE pour l’occasion ? « Quant à JCE, qu’il s’occupe de son vestiaire ! »