OL – OM : un Olympico décisif pour l’avenir de Rudi Garcia ?

Il était donc dit que Rudi Garcia, l’actuel entraîneur de l’OL, retrouverait ses anciens protégés de l’OM à trois reprises cette saison. Pour la Ligue 1, et la défaite au stade Vélodrome, c’est déjà fait. Restent désormais un quart de finale de Coupe de France, ce soir, et la seconde manche du duel en championnat à Lyon.

L’Olympico, devenu ces dernières années un match bouillant, pourrait permettre à Garcia de s’imposer, enfin, face à une formation du Top 5. Ce qu’il ne parvient (presque) jamais à faire depuis son banc de touche.

Une victoire serait également, selon Rolland Courbis, la bienvenue quant à l’avenir même du technicien à l’OL. Hier, comme vous l’avez sans doute lu, Jean-Michel Aulas a clairement mis la pression sur son coach en attendant une qualification européenne en fin de saison. Qui passe, aussi et surtout par une victoire finale en Coupe de France.

#OLOM Un olympico pour se remettre en route ! 🔴🔵https://t.co/fSJyzMJhTc — Olympique Lyonnais (@OL) February 12, 2020

Rolland Courbis : « Pour le moment, le bilan de Garcia est moyen. Je pense que le plus dur et le plus important est à venir. Ce quart de finale contre l’OM, c’est pour lui LE match à ne pas perdre. L’équipe d’André Villas-Boas est amputée de plusieurs joueurs et la rencontre a lieu à Lyon. L’élimination est donc interdite s’il veut avoir une chance de s’intégrer ».