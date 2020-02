OL – OM, vivez l’expérience « Vu du Stade » sur But ! Football Club

true

Toujours désireux de vous porter au plus près de vos équipes de cœur, « But ! Football Club » va mettre à profit ses équipes sur le terrain pour vous offrir un live particulier de l’Olympico OL – OM ce mercredi (21h05).

Vous en avez marre des « live texte » traditionnels qui pullulent partout sur internet ? Vous ne ne souhaitez pas simplement qu’on vous raconte les actions d’une rencontre ou qu’on vous inonde de statistiques ? Le bruit et l’odeur d’un stade de foot vous manque ? « But ! Football Club » va tenter d’y remédier.

La vie des tribunes mise en avant

Après ASSE – OM la semaine passée, nous retentons un nouveau format de « live texte » pour le choc de Coupe de France OL – OM. Notre journaliste ne sera pas au chaud chez lui devant France Télévisions, à confortablement déguster les 150 ralentis pour disséquer les actions et vous offrir la vision la plus neutre qui soit de la rencontre. Non, ce sera directement depuis les tribunes qu’il sera vos yeux et vos oreilles, vous amenant en immersion dans l’ambiance du match.

Des moments d’échanges

Avant le match, pendant et après le match, notre correspondant à Lyon Alexandre Corboz vous mettra dans l’ambiance et échangera avec vous via quelques pastilles sur les réseaux sociaux. Vivez le match comme si vous y étiez, vivez le live sur But ! Football Club !