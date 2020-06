OL : pas de Mercato possible pour la C1, Lyon déjà pénalisé ?

true

Afin de ne pas bouleverser l’équité de la fin de Ligue des Champions, l’UEFA a pris ses dispositions concernant les listes de joueurs qualifiés.

Désireux de s’éviter toutes mauvaises surprises liées à la clôture tardive de la Ligue des Champions, l’UEFA a décidé de ne pas autoriser de nouvelles inscriptions pour le « final 8 » de la compétition. Une décision visant à protéger les clubs encore engagées d’éventuelles attaques sur le Mercato. Si les clubs encore en lice pourront inscrire trois nouveaux joueurs sur leur liste A, ceux devaient figurer dans l’effectif le 3 février pour être éligible.

Kadewere ne pourra pas être inscrit…

Pour l’OL, ce n’est pas forcément une bonne nouvelle. Cela veut surtout dire que Tino Kadewere, qui appartenait déjà au club mais a fini la saison 2019-20 au Havre, ne pourra être qualifié pour les phases finales de C1. Le club n’ayant pas pris le risque de sortir ses blessés Memphis Depay et Jeff-Reine Adélaïde de la liste A, cela ne change pas grand chose les concernant.

… Mais Tousart va partir

En revanche, et c’est plus problématique, il sera impossible pour Rudi Garcia de remplacer Lucas Tousart, en fin de prêt par le Hertha Berlin et qui n’étendra pas son bail de deux mois dans la Capitale des Gaules. Son départ, ainsi que celui de Mapou Yanga-Mbiwa, devrait surtout profiter à certains pensionnaires de la liste B (Cherki, Gouiri…).